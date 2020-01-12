Задержан организатор убийства Окуевой: появились первые детали

Задержанный организатор убийства Амины Окуевой входил в состав преступной группировки из семи человек.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, все они обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств. Это подтвердил глава ведомства Игорь Клименко.

По его словам, часть из них разоблачили раньше, а 12 января оперативники Нацполиции совместно с коллегами полиции Киевской области, с привлечением спецназа КОРД под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали организатора убийства Окуевой.

Задержание организатора убийства Окуевой Национальная полиция Украины

Задержания членов группировки, причастной к убийству Окуевой Национальная полиция Украины

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"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", –рассказал глава Национальной полиции.

Клименко также подтвердил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружия. Правоохранители проводят все необходимые следственные действия и проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений.

Задержания членов группировки, причастной к убийству Окуевой Национальная полиция Украины

Задержания членов группировки, причастной к убийству Окуевой Национальная полиция Украины

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