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12 января • обновлено в 17:21
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/ Криминал

Задержан организатор убийства Окуевой: появились первые детали

14.2т
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Задержанный организатор убийства Амины Окуевой входил в состав преступной группировки из семи человек.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, все они обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств. Это подтвердил глава ведомства Игорь Клименко.

По его словам, часть из них разоблачили раньше, а 12 января оперативники Нацполиции совместно с коллегами полиции Киевской области, с привлечением спецназа КОРД под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали организатора убийства Окуевой.

Задержание организатора убийства Окуевой

Задержание организатора убийства Окуевой

Национальная полиция Украины

Задержания членов группировки, причастной к убийству Окуевой

Задержания членов группировки, причастной к убийству Окуевой

Национальная полиция Украины

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"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", –рассказал глава Национальной полиции.

Клименко также подтвердил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружия. Правоохранители проводят все необходимые следственные действия и проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений.

Задержания членов группировки, причастной к убийству Окуевой

Задержания членов группировки, причастной к убийству Окуевой

Национальная полиция Украины

Задержания членов группировки, причастной к убийству Окуевой

Задержания членов группировки, причастной к убийству Окуевой

Национальная полиция Украины

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Убийство Амины Окуевой
Персоны
Амина Окуева Игорь Клименко
Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
опять собаков на воинов света бочку катит!
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Baskin Sergey
Baskin Sergey
И все они - патриоты и ветераны АТО, плохо отзывавшиеся в интернетах о Киве и об Авакове лично
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