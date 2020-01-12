Задержан организатор убийства Окуевой: появились первые детали

Задержанный организатор убийства Амины Окуевой входил в состав преступной группировки из семи человек.
Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, все они обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств. Это подтвердил глава ведомства Игорь Клименко.
По его словам, часть из них разоблачили раньше, а 12 января оперативники Нацполиции совместно с коллегами полиции Киевской области, с привлечением спецназа КОРД под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали организатора убийства Окуевой.
Задержание организатора убийства Окуевой
Национальная полиция Украины
Задержания членов группировки, причастной к убийству Окуевой
Национальная полиция Украины
"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", –рассказал глава Национальной полиции.
Клименко также подтвердил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружия. Правоохранители проводят все необходимые следственные действия и проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений.
Задержания членов группировки, причастной к убийству Окуевой
Национальная полиция Украины
Задержания членов группировки, причастной к убийству Окуевой
Национальная полиция Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
в июне 2017 года в Киеве совершили покушение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.
Киллера удалось обезвредить и задержать. После этого Окуевой была предоставлена госохрана.
Когда время вышло, супругам предложили продолжить государственную охрану, однако они отказались от нее.
Амина и Адам не были признаны потерпевшими после первого покушения.
30 октября 2017 года на Осмаева и Окуеву снова напали под Киевом. В результате Окуева погибла.
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