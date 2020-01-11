"Зачищали Майдан": на Киевщине заметили новый след "русского мира"

Центр помощи участникам АТО и их семьям в Киевской области якобы заставили разместить в своем офисе представителей ОО "Зеленая лампа", учредителями которой являются люди, которые выступали против Майдана в 2014 году.

Такую информацию разместила на своей странице руководитель Центра Светлана Шеповалова. По ее словам, в офис, где находятся важные документы и персональные данные участников российско-украинской войны, пытаются "подселить" представителей "русского мира".

"Русский мир" уже в Киеве, точнее – в Киевской области. Многие знают наш Центр помощи участникам АТО и их семьям в Киевской области. Сегодня (10 января. – Ред.) нам сообщили, что по требованию руководства Киевской областной государственной администрации мы должны в своем офисе разместить представителей ОО "Зеленая лампа", – написала женщина.

На Киевщине заметили новый след "русского мира"

По словам Шеповаловой, один из основателей ОО Иван Проценко – "знаменитый антимайдановец".

"Помните приходили зимой 2014-го зачищать Майдан? Тогда их ОО называласяь" Киевляне – за чистый город ". В июле 2019-го меняют название ГО на "Зеленая лампа"(Соответствующая информация размещена на сайте Clarity Project. – Ред.)" – добавила она.

Женщина отметила, что Проценко также известен тем, что фигурирует на сайте "Миротворец". На сайте действительно размещена информация о человеке с инициалами Иван Проценко. В сообщении говорится, что мужчина, проживая в Киеве, занимался организацией провокационных т.н. субботников по сносу Майдана (зима 2014 года), а потом уехал в Москву, где собирал помощь террористам "ДНР" и "ЛНР".

"Второй основатель этой организации – Александр Потемкин. Известен тем, что во время Майдана объединил "титушок" под крышей ОО "Киевляне – за чистый город", руководитель ВМОО "Социалистический конгресс молодежи", 12 февраля 2014 года собрал подписи и обращался к беглому президенту Виктору Януковичу с требованием "очистить Киев от бандформирований и баррикад". В общем, люди Медведчука (Лидер ОПЗЖ, кум президента РФ Владимира Путина. – Ред.)", – подытожила Шеповалова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российским блогером Александрой Митрошиной.

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