"Я не ехал, я пешеход": в Киеве экс-нардепа поймали пьяным за рулем

В Киеве патрульная полиция остановила Mercedes с пьяным водителем за рулем, который оказался бывшим народным депутатом.

Как сообщил “Киев Оперативный”, 27 мая на линию 102 поступило обращение о том, что неизвестный мужчина на автомобиле Mercedes “подрезал” авто заявителя и начал угрожать.

"По мнению заявителя, водитель был пьян. Минут через 15 поступило еще одно сообщение, на этот раз вызвали прохожие, увидевшие пьяного водителя, который сел в авто и уехал в неизвестном направлении”, - сказано в сообщении.

Наряд патрульной полиции заметил указанный автомобиль, когда он уже ехал во дворе. Авто остановили, и водитель, шатаясь, вышел из авто.

Журналисты выяснили, что водителем оказался бывший депутат (VI созыва) с "30-летним опытом в области права, у которого вчера был день рождения". Имя задержанного не называется.

Он сразу избрал тактику “я не ехал, я пешеход”, а потому и проходить любые тесты отказался. Однако полицейские все же оформили правонарушение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе поймали пьяным за рулем скандального активиста.