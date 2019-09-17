Вылетел на тротуар: в Киеве сотрудник СТО угнал и разбил авто клиента

В Киеве пьяный сотрудник СТО украл авто клиента и разбил его во время побега от полицейских. ДТП произошло ночью 17 сентября на Амурской площади в Голосеевском районе.

Сперва патруль пытался задержать нетрезвого угонщика Chevrolet Voit, однако тот проигнорировал их требования остановиться и попытался скрыться, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Правоохранители начали погоню за машиной, которая двигалась на высокой скорости в сторону метро "Васильковская" по придомовой территории.

"В этот момент в попутном направлении ехал Peugeot Boxer. На подъезде к перекрестку с улицей Жуковского водитель микроавтобуса заметил погоню. В последний момент Chevrolet резко начал поворачивать на Жуковского и врезался в Peugeot. От удара обе машины вылетели за пределы проезжей части на тротуар", – уточнили в СМИ.

Работник СТО угнал и разбил машину Скриншот

Авто клиента СТО столкнулось с другой машиной Скриншот

В аварии никто не пострадал. Тестирование угонщика на драгере показало 1,43 промилле алкоголя в крови.

Второй участник ДТП влетел в столб "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Киеве автослесарь после ремонта автомобиля должен был доставить его на специальную стоянку, вместо этого он угнал машину, поехал в противоположную сторону и совершил ДТП.

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