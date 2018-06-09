"Встретил в*ту!" В Киеве напали на известного продюсера

Известный украинский музыкальный журналист, бывший продюсер певицы Натальи Могилевской, Александр Ягольник заявил, что 8 июня в Киеве на него было совершено покушение.

Об этом он рассказал в своем блоге на OBOZREVATEL. Так, поздно вечером он возвращался домой, когда из-за дерева появился неизвестный.

"Это ты, тот Ягольник?" - спросил мужчина. "Есть разговор", - продолжил он.

Затем он вынул нож и нанес удар, целясь в область сердца. Однако Ягольник выставил руку и получил ранение в нее.

Нападник растерялся и сбежал - подъехала машина.

"Встретил в*ту. С ножом. Ночью. Досадно. Но им никогда не удастся меня сломать. Разве что убить..." - прокомментировал Ягольник покушение на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ягольник не раз заявлял, что выступает за наказание для украинских артистов, которые выступают в РФ, в то время как российские военные убивают украинцев на Донбассе.