Трагически погибшего в Киеве волонтера АТО ограбил дворник больницы: прокуратура рассказала детали
Виталий Панич скончался в киевской больнице. Его вдова обнаружила, что личные вещи волонтера пропали
В столичной прокуратуре сообщили, что подозреваемый в краже телефона – дворник
Он помогал перевозить тело умершего украинца в морг
Виталий Панич, вещи которого пропали из больницы
Дворнику, работавшему в Киевской городской клинической больнице №4, объявили о подозрении в краже телефона скончавшегося волонтера АТО Виталия Паныча.
О подозрении 52-летнему мужчине сообщила Киевская местная прокуратура №9, сказано на сайте ведомства. Отметим, имен пресс-служба не раскрыла, однако "Интерфакс-Украина" подтвердил, что дело связано со скандалом вокруг пропажи вещей Паныча из медучреждения.
"7 июня 2020 года в полицию поступило сообщение от родных умершего в больнице волонтера об исчезновении его документов, денег и мобильного телефона.
Во время досудебного расследования, начатого по указанному факту, удалось установить причастность к преступлению дворника этой больнице", – сказано в сообщении.
После смерти мужчины дворник помогал перевозить тело из инфекционного отделения в морг. Увидев на подоконнике палаты мобильный телефон, злоумышленник решил им завладеть.
Виталий Панич
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража), решается вопрос об избрании меры пресечения. Телефон умершего волонтера изъято.
В рамках досудебного расследования продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения правонарушения и лиц, которые также могут быть причастными к его совершению.
Виталий Панич
Как сообщал OBOZREVATEL:
В больнице в Киеве 7 июня умер украинский волонтер АТО Виталий Панич. Он находился в реанимации с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью.
Выяснилось, что из Киевской городской клинической больницы №4 исчезли документы, деньги, телефон и другие вещи погибшего.
Его жена Наталья рассказала о конфликте с врачами.