Трагически погибшего в Киеве волонтера АТО ограбил дворник больницы: прокуратура рассказала детали

Виталий Панич, вещи которого пропали из больницы

Дворнику, работавшему в Киевской городской клинической больнице №4, объявили о подозрении в краже телефона скончавшегося волонтера АТО Виталия Паныча.

О подозрении 52-летнему мужчине сообщила Киевская местная прокуратура №9, сказано на сайте ведомства. Отметим, имен пресс-служба не раскрыла, однако "Интерфакс-Украина" подтвердил, что дело связано со скандалом вокруг пропажи вещей Паныча из медучреждения.

"7 июня 2020 года в полицию поступило сообщение от родных умершего в больнице волонтера об исчезновении его документов, денег и мобильного телефона.

Во время досудебного расследования, начатого по указанному факту, удалось установить причастность к преступлению дворника этой больнице", – сказано в сообщении.

После смерти мужчины дворник помогал перевозить тело из инфекционного отделения в морг. Увидев на подоконнике палаты мобильный телефон, злоумышленник решил им завладеть.

Виталий Панич

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража), решается вопрос об избрании меры пресечения. Телефон умершего волонтера изъято.

В рамках досудебного расследования продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения правонарушения и лиц, которые также могут быть причастными к его совершению.

Виталий Панич

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