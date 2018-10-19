Отдохнул с адреналином: в Киеве "сотрудники СБУ" с оружием ограбили американца

В Киеве 18 октября неизвестные заставили гражданина США сесть в их машину, а затем ограбили его.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, около двух часов ночи на Крещатике в районе Бессарабского рынка к гражданину США, который отдыхал в центре столицы, подошли двое мужчин. Они представились сотрудниками Службы безопасности Украины и предложили пройти к припаркованному рядом автомобилю. Иностранца "отправили" на заднее сиденье, сами сели на передние.

По словам американца, мужчины сказали, что отвезут его в посольство США. Однако буквально сразу после того, как автомобиль начал движение, один из преступников достал пистолет и направил его на жертву.

У гражданина США потребовали деньги и ценности – он отдал свой iPhone, банковские карты, а также наличные – эквивалент около 30 тысяч гривен. Мужчина также был вынужден назвать пароли к мобильному и карте.

После этого преступники остановили машину на улице Борисоглебской и отпустили американца. Отметим, что поблизости находится Главное следственное управление ГПУ.

Всего преступники со своей жертвой проехали менее четырех километров по ночному городу.

Источник также заявил, что американец был "нормально выпившим", алкотестер показал более одного промилле.

Полиция занимается розыском преступников.

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