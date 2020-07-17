В мусорном баке на Киевщине нашли мертвого младенца

В Коцюбинском нашли тело младенца в мусорке.

В пгт. Коцюбинское Киевской области нашли тело младенца, выброшенное в мусорный бак.

Об этом 17 июля сообщила пресс-служба областной полиции на официальном сайте. Правоохранителям предстоит установить личность роженицы.

Информация о трупе поступила на спецлинию "102". На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции, работники ювенальной превенции, эксперты, кинологи, оперативники и участковые офицеры.

Тело новорожденного направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

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