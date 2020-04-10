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10 апреля • обновлено в 09:31
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/ Криминал

В Киеве вспыхнул пожар в помещениях супермаркета. Видео

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В Соломенском районе Киева в пятницу утром, 10 апреля, вспыхнул масштабный пожар в хозяйственных помещениях супермаркета "Мегамаркет".

ЧП произошло на улице Сурикова, 3а. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Киеве вспыхнул пожар в помещениях супермаркета

В Киеве вспыхнул пожар в помещениях супермаркета

По словам очевидцев, на место уже прибыли спасатели, которые начали тушение пожара. На видео, размещенном в сети, видно черный дым, который затянул часть улицы, а на фото – еще и пламя.

В Киеве вспыхнул пожар в помещениях супермаркета

В Киеве вспыхнул пожар в помещениях супермаркета

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 8 апреля вспыхнул масштабный пожар в складском здании на ул. Бориспольской.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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