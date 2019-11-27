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29 ноября • обновлено в 11:52
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/ Криминал

В Киеве возле банка произошло ограбление: забрали сумку с 250 тыс. грн

4.2т
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В центре Киева возле отделения одного из банков произошло ограбление. Злоумышленник забрал сумку с деньгами.

Преступление произошло вечером 27 ноября на бульваре Леси Украинки, 7б, в Печерском районе. Об этом сообщил источник OBOZREVATEL.

Как стало известно, грабитель выхватил сумку из автомобиля и скрылся во дворах. Пострадавшая – женщина. По предварительным данным, злоумышленник забрал 200-250 тыс. грн.

Грабитель забрал сумку с деньгами (иллюстрация)

Грабитель забрал сумку с деньгами (иллюстрация)

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева
Место
Украина Киев
Тег
криминал
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семенов Александр
семенов Александр
Та не мереживате вы так!!! Этож был актывист
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