В Киеве возле банка произошло ограбление: забрали сумку с 250 тыс. грн

В центре Киева возле отделения одного из банков произошло ограбление. Злоумышленник забрал сумку с деньгами.
Преступление произошло вечером 27 ноября на бульваре Леси Украинки, 7б, в Печерском районе. Об этом сообщил источник OBOZREVATEL.
Как стало известно, грабитель выхватил сумку из автомобиля и скрылся во дворах. Пострадавшая – женщина. По предварительным данным, злоумышленник забрал 200-250 тыс. грн.
Грабитель забрал сумку с деньгами (иллюстрация)
112 Украина
Все обстоятельств происшествия устанавливает полиция.
Ограбление произошло в центре Киева
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из офиса помощницы народного депутата от "Слуги народа" Андрея Задорожного – Марины Коржак – украли компьютер.
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