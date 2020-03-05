Главная Новости
5 марта • обновлено в 12:56
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве в многоэтажке оборвался лифт с женщиной внутри

6.9т
Читать материал на украинском

В Киеве в одной из многоэтажек оборвался лифт с женщиной внутри.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Когда жительница дома зашла в кабину на девятом этаже, двери закрылись, и лифт полетел вниз (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, кабина остановилась за несколько секунд – вовремя сработала система безопасности. Женщина не получила травм, однако испугалась.

В Киеве в многоэтажке оборвался лифт с женщиной внутри. Иллюстрация

В Киеве в многоэтажке оборвался лифт с женщиной внутри. Иллюстрация

"Раздался стук, лифт полетел вниз и остановился. Я очень испугалась и даже не могла вспомнить телефон диспетчера. Давление поднялось", – рассказала женщина.

Впрочем, по состоянию на 4 марта, лифт уже работал, никакой предупредительной таблички в подъезде не было. Жители многоэтажки неоднократно жаловались на аварийное состояние подъемника. По их словам, одной из проблем является то, что соседи с шестого этажа уже долго делают ремонт и перегружают лифт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии перед Новым годом в результате падения лифта с девятого этажа погибла семья из четырех человек.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
20
1
Смешно
1
Интересно
8
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стратусов Додж
Стратусов Додж
Лифты в таком состоянии, ка на фото, я давненько в России не видел.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
У Путина - алиби - он нынче в Москве ! Принимает запорожцев, виноват - подарки и султана....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги