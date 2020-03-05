В Киеве в одной из многоэтажек оборвался лифт с женщиной внутри.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Когда жительница дома зашла в кабину на девятом этаже, двери закрылись, и лифт полетел вниз (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, кабина остановилась за несколько секунд – вовремя сработала система безопасности. Женщина не получила травм, однако испугалась.

В Киеве в многоэтажке оборвался лифт с женщиной внутри. Иллюстрация

"Раздался стук, лифт полетел вниз и остановился. Я очень испугалась и даже не могла вспомнить телефон диспетчера. Давление поднялось", – рассказала женщина.

Впрочем, по состоянию на 4 марта, лифт уже работал, никакой предупредительной таблички в подъезде не было. Жители многоэтажки неоднократно жаловались на аварийное состояние подъемника. По их словам, одной из проблем является то, что соседи с шестого этажа уже долго делают ремонт и перегружают лифт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии перед Новым годом в результате падения лифта с девятого этажа погибла семья из четырех человек.

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