В Киеве студенту из Китая внезапно стало плохо: первые подробности

В Киеве студенту Национального авиационного университета из Китая стало плохо, и он потерял сознание.

Инцидент произошел 10 января. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В НАУ студенту из Китая стало плохо, и он потерял сознание. На место срочно направили врачей, а других студентов начали выводить с этого этажа. Вряд ли это он (Коронавирус 2019-nCoV. – Ред.), но лучше перестраховаться", – говорится в посте.

В Киеве студенту из Китая внезапно стало плохо

Позже парень объяснил, что потерял сознание из-за того, что решил подняться на 11 этаж пешком. У него изменилось давление и "сработало" переутомление. Причин для паники в действительности не было.

Справка. Коронавирус 2019-nCoV – новый штамм вируса пневмонии, впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же значительно увеличило его опасность.

В Киеве студенту из Китая внезапно стало плохо

Как сообщал OBOZREVATEL, еще 27 января в Киеве подтвердили один случай коронавируса. К счастью, речь шла не о китайском коронавирусе 2019-nCoV, который постепенно охватывает разные страны мира и приводит к гибели людей. В КГГА заявили, что в Киеве по состоянию на 28 января не было зафиксировано ни одного случая заболевания китайским коронавирусом 2019-nCoV.

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