В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП

В центре Киева, на бульваре Леси Украинки, 23 октября произошло масштабное ДТП, в котором пострадало 20 автомобилей. В ходе аварии травмы получили несколько человек.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, происшествие полностью заблокировало движение по направлению к Бессарабской площади (чтобы посмотреть видео момента аварии, доскрольте до конца).

В полиции уточнили, что за медицинской помощью после ДТП обратились трое людей, но двум из них помощь предоставили на месте события, без госпитализации.

Авария остановила движение от метро "Печерская" до БЦ "Парус".

"В Киеве произошло очередное ДТП прямо в центре, около бизнес-центра "Парус". На место уже приехало три "скорых", — поделилась на своей странице в Facebook очевидица Наталья Миняйло.

По данным правоохранителей, виновником ДТП стал грузовой автомобиль КамАЗ с нерабочими тормозами.

Facebook Наталья Миняйло

На снимках аварии видно, что в ней пострадало около 20 автомобилей. Позднее в полиции уточнили, что участниками ДТП стали 19 легковых авто, один грузовик и автокран.

Пострадало около 20 авто Telegram dmitriyfromua

Видеозапись момента столкновения автомобилей появилась в распоряжении OBOZREVATEL. На записях камер видеонаблюдения видно, как пассажиры выпрыгивали из авто прямо во время ДТП.

Позднее очевидцы сообщили в социальных сетях, что полиция перекрыла бульвар Леси Украинки от пересечения с ул. Новогоспитальной. На этом участке автомобили пускали в объезд.

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Как писал OBOZREVATEL, 20 октября в жуткой аварии под Киевом разбилась группа актеров "Дизель Шоу". Несколько из них получили травмы, а одна артистка, Марина Поплавская, погибла.