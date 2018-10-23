МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП

385.1тЧитать материал на украинском

В центре Киева, на бульваре Леси Украинки, 23 октября произошло масштабное ДТП, в котором пострадало 20 автомобилей. В ходе аварии травмы получили несколько человек.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, происшествие полностью заблокировало движение по направлению к Бессарабской площади (чтобы посмотреть видео момента аварии, доскрольте до конца).

В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП
В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП
В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП
Новости
Страшного ДТП и гибели Поплавской можно было избежать: всплыли детали
В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП

В полиции уточнили, что за медицинской помощью после ДТП обратились трое людей, но двум из них помощь предоставили на месте события, без госпитализации.

В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП
В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП

Авария остановила движение от метро "Печерская" до БЦ "Парус".

В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП
В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП

"В Киеве произошло очередное ДТП прямо в центре, около бизнес-центра "Парус". На место уже приехало три "скорых", — поделилась на своей странице в Facebook очевидица Наталья Миняйло.

В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП
В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП
В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП

По данным правоохранителей, виновником ДТП стал грузовой автомобиль КамАЗ с нерабочими тормозами.

В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП

Facebook Наталья Миняйло

На снимках аварии видно, что в ней пострадало около 20 автомобилей. Позднее в полиции уточнили, что участниками ДТП стали 19 легковых авто, один грузовик и автокран.

В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП

Пострадало около 20 авто

Telegram dmitriyfromua

Видеозапись момента столкновения автомобилей появилась в распоряжении OBOZREVATEL. На записях камер видеонаблюдения видно, как пассажиры выпрыгивали из авто прямо во время ДТП.

Позднее очевидцы сообщили в социальных сетях, что полиция перекрыла бульвар Леси Украинки от пересечения с ул. Новогоспитальной. На этом участке автомобили пускали в объезд.

В центре Киева КамАЗ без тормозов снес 19 авто: фото и видео масштабного ДТП

Telegram

Как писал OBOZREVATEL, 20 октября в жуткой аварии под Киевом разбилась группа актеров "Дизель Шоу". Несколько из них получили травмы, а одна артистка, Марина Поплавская, погибла.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
ДТП
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
171
12
Смешно
10
Интересно
231
Печально
22
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Sergey
Pavlov Sergey
Грузовые фуру будут и дальше на полной скорости въезжать в маршрутки, остановки , пока не начнется расследование таких инцидентов как теракт. Такие подставные авто-аварии были изобретены в КГБ. Отвратительная работа украинских спесцслужб.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Днепр Андрей
Днепр Андрей
Ипучий, раисейский автопром, как и вяликий роскосмос-ГАВНО!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
кацапский драндулет,если ракеты падают то за драндулеты воще молчу
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги