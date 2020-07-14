В Киеве сообщили о заминировании апелляционного суда

В столице во вторник, 14 июля, поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда.

Началась эвакуация работников и посетителей. Об этом написала пресс-служба суда на своем сайте.

"14 июля поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 8 июля заявили о заминировании центрального автовокзала, однако взрывное устройство не было найдено.