В Киеве ребенка в детсаду ударило током: первые подробности

В Киеве в детском саду №104 воспитанника ударило током прямо во время занятий физкультурой. Ребенка пришлось экстренно госпитализировать.
Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook, состояние ребенка остается удовлетворительным.
"Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ребенок находится дома под присмотром родителей", — уточнила Максимец.
В сообществе "Киев Оперативный" в Facebook уточнили, что удар током произошел после того, как пятилетний мальчик случайно прикоснулся к открытой розетке.
"Несчастный случай начали расследовать правоохранители. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение обязательств относительно охраны жизни и здоровья детей, которые повлекли тяжелые последствия)", — рассказали очевидцы.
Ребенка ударило током
Facebook "Киев Оперативный"
Детский садик №104 находится в Подольском районе, на ул. Полковая.
Детсад № 104
Google-карты
Детсад № 104
Google-карты
Как писал OBOZREVATEL, в столичной школе №69 первоклассница Аиша Сулиман впала в кому после внезапного приступа в столовой. Ученики и родители девочки убеждены, что ее ударило током от неисправного металлического стола с подогревом, однако врачи отвергают эту версию.
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