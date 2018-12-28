В Киеве ребенка в детсаду ударило током: первые подробности

В Киеве в детском саду №104 воспитанника ударило током прямо во время занятий физкультурой. Ребенка пришлось экстренно госпитализировать.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook, состояние ребенка остается удовлетворительным.

"Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ребенок находится дома под присмотром родителей", — уточнила Максимец.

В сообществе "Киев Оперативный" в Facebook уточнили, что удар током произошел после того, как пятилетний мальчик случайно прикоснулся к открытой розетке.

"Несчастный случай начали расследовать правоохранители. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение обязательств относительно охраны жизни и здоровья детей, которые повлекли тяжелые последствия)", — рассказали очевидцы.

Ребенка ударило током Facebook "Киев Оперативный"

Детский садик №104 находится в Подольском районе, на ул. Полковая.

Детсад № 104 Google-карты

Детсад № 104 Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в столичной школе №69 первоклассница Аиша Сулиман впала в кому после внезапного приступа в столовой. Ученики и родители девочки убеждены, что ее ударило током от неисправного металлического стола с подогревом, однако врачи отвергают эту версию.