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В Киеве пьяный водитель сбил трех курсанток: в ДТП подозревают майора полиции

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
4,7 т.

  • Авто сбило девушек, когда те стояли возле админздания

  • Полиция подтвердила аварию, однако не уточнила, кем был водитель

  • По данным СМИ, наезд совершил якобы майор полиции

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве.

В Киеве 25 августа на территории военного колледжа по ул. Зоологической нетрезвый водитель наехал на трех девушек-курсанток. С переломами конечностей пострадавших госпитализировали.

Инцидент подтвердила пресс-служба полиции Киева на официальном сайте. На Facebook-странице dtp.kiev.ua сообщается, что виновник ДТП, вероятно, – майор полиции.

Известно, что на девушек наехало авто "Тойота Приус". Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания.

Водителя 1974 года задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото с места аварии.

Фото с места аварии. Facebook / dtp.kiev.ua

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

При этом, по данным dtp.kiev.ua, девушки попали в военный госпиталь в тяжелом состоянии, одной пострадавшей якобы требуется ампутация ног.

Скриншот

Скриншот

Осторожно, фото 18+!

Пострадали три студентки военного колледжа.

Пострадали три студентки военного колледжа. Facebook / dtp.kiev.ua

Девушек сбили на территории учебного заведения.

Девушек сбили на территории учебного заведения. Facebook / dtp.kiev.ua

Машина виновника аварии.

Машина виновника аварии. Facebook / dtp.kiev.ua

По данным СМИ, за рулем мог находиться майор полиции.

По данным СМИ, за рулем мог находиться майор полиции. Facebook / dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на трассе под Кривым Рогом Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие. "Toyota" зацепила ехавшую навстречу ей фуру, после чего съехала на обочину и снесла столб. В результате ДТП погибли два человека.

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