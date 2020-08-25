В Киеве пьяный водитель сбил трех курсанток: в ДТП подозревают майора полиции

В Киеве 25 августа на территории военного колледжа по ул. Зоологической нетрезвый водитель наехал на трех девушек-курсанток. С переломами конечностей пострадавших госпитализировали.

Инцидент подтвердила пресс-служба полиции Киева на официальном сайте. На Facebook-странице dtp.kiev.ua сообщается, что виновник ДТП, вероятно, – майор полиции.

Известно, что на девушек наехало авто "Тойота Приус". Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания.

Водителя 1974 года задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото с места аварии. Facebook / dtp.kiev.ua

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

При этом, по данным dtp.kiev.ua, девушки попали в военный госпиталь в тяжелом состоянии, одной пострадавшей якобы требуется ампутация ног.

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Пострадали три студентки военного колледжа. Facebook / dtp.kiev.ua

Девушек сбили на территории учебного заведения. Facebook / dtp.kiev.ua

Машина виновника аварии. Facebook / dtp.kiev.ua

По данным СМИ, за рулем мог находиться майор полиции. Facebook / dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на трассе под Кривым Рогом Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие. "Toyota" зацепила ехавшую навстречу ей фуру, после чего съехала на обочину и снесла столб. В результате ДТП погибли два человека.

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