В Киеве пьяный водитель разбил 4 авто и врезался в дерево: фото с места ДТП

В Святошинском районе Киева пьяный мужчина за рулем автомобиля Ssang Yong протаранил несколько автомобилей и пытался скрыться с места происшествия, однако врезался в дерево.

Инцидент на улице Николая Ушакова произошел 13 января около 22:00. Об этом сообщает столичная патрульная полиция на странице в Facebook.

Предварительно установлено, что водитель не выбрал безопасную скорость, не придерживался безопасного бокового интервала и совершил наезд на четыре припаркованные авто. В результате механические повреждения получили Kia, Geely, ZAZ Forza и Opel.

В Киеве водитель Ssang Yong совершил наезд на 4 припаркованные авто Патрульная полиция Киева

"Благодаря информации, которую предоставили очевидцы, патрульные оперативно разыскали виновника аварии, который скрылся с места происшествия. Далеко убежать не удалось, водителя остановило дерево, на которое он совершил наезд", – говорится в сообщении.

Механические повреждения получили Kia, Geely, ZAZ Forza и Opel Патрульная полиция Киева

Отмечается, что у виновника ДТП были явные признаки алкогольного опьянения, но пройти осмотр в установленном законом порядке он отказался.

Виновник пытался скрыться с места ДТП, однако врезался в дерево Патрульная полиция Киева

На 34-летнего водителя автомобиля Ssang Yong патрульные составили ряд административных протоколов. В частности, по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии алкогольного опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КУоАП.

На 34-летнего водителя патрульные составили ряд админпротоколов Патрульная полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января в Шевченковском районе Киева, на улице Тургеневской, пьяный водитель устроил ДТП, а потом вышел из авто и лег на землю, чтобы отдохнуть.

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