Новое смертельное ДТП на Старообуховской трассе: в полиции уточнили данные

В результате нового ДТП на Старообуховской трассе, которое произошло в среду, 15 июля, скончались два человека.

Как сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в Киеве, об аварии стало известно около 15 часов. Предварительно, водитель Toyota столкнулся с Volkswagen, который двигался в попутном направлении.

Водитель Toyota и пассажир Volkswagen скончались на месте. Водителя второго авто доставили в больницу с телесными повреждениями.

Правоохранители решают вопрос относительно открытия уголовного производства.

Как писал OBOZREVATEL, 12 июля на Старообуховской трассе в результате ДТП скончались четверо человек: мужчина с женщиной и двое детей. Еще одного ребенка госпитализировали.