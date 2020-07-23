В Киеве снова заметили подозрительный пакет и "заминировали" авто возле ТРЦ. Фото
В Киеве снова заметили подозрительный пакет. Патрульная полиция Киева
В Деснянском районе Киева в четверг утром, 23 июля, заметили подозрительный пакет. Также сообщается о "заминировании" автомобиля Audi возле ТРЦ "Метрополис" на Оболони.
Пакет обнаружили на остановке на улице Киото. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Telеgram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение", – говорится в посте.
В Киеве снова заметили подозрительный пакет Патрульная полиция Киева
Патрульные перекрыли движение по дороге и обеспечили охрану места происшествия в целях безопасности граждан. Ожидается прибытие взрывотехников.
В то же время на странице Dtpkievua в Instagram написали, что в Оболонском районе столицы также сообщили о "минировании" авто Audi. На место прибыла полиция и взрывотехники, территория возле ТРЦ "Метрополис" была окружена.
Пост в сети Скриншот
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве рядом со станцией метро "Минская" 21 июля якобы нашли подозрительный чемодан, а потом раздался взрыв. Оказалось, что там было уничтожено два самодельных взрывных устройства.
Также сообщалось о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza.
В этот же день в Киеве заявили о "заминировании" аэропорта "Киев" (Жуляны), центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.
22 июля в столице нашли еще две подозрительных чемодана – возле станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов (Соломенский район). Правоохранители провели проверки и не выявили опасных предметов.
После этих инцидентов в Киеве серьезно усилили меры безопасности. На улицы вышли дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Источники OBOZREVATEL говорят, что выросла угроза реальных терактов.