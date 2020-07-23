В Киеве снова заметили подозрительный пакет и "заминировали" авто возле ТРЦ. Фото

В Деснянском районе Киева в четверг утром, 23 июля, заметили подозрительный пакет. Также сообщается о "заминировании" автомобиля Audi возле ТРЦ "Метрополис" на Оболони.

Пакет обнаружили на остановке на улице Киото. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Telеgram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение", – говорится в посте.

В Киеве снова заметили подозрительный пакет Патрульная полиция Киева

Патрульные перекрыли движение по дороге и обеспечили охрану места происшествия в целях безопасности граждан. Ожидается прибытие взрывотехников.

В то же время на странице Dtpkievua в Instagram написали, что в Оболонском районе столицы также сообщили о "минировании" авто Audi. На место прибыла полиция и взрывотехники, территория возле ТРЦ "Метрополис" была окружена.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

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