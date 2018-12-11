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/Криминал

Вынесли доллары и вещи: в Киеве обокрали дом судьи

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В Киеве грабители совершили налет на квартиру судьи Административного Аппеляционного суда. Злоумышленники взломали сейф и вынесли около $2000.

Также были похищены личные вещи, пишет УНН со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах. Сообщение о преступлении поступило около 5 утра 10 декабря.

"Неизвестные попали в дом путем взлома замков входной двери. Начато досудебное расследование по ч.3 ст.185 УК Украины (кража)", — уточнил источник.

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Иллюстрация

Иллюстрация

apladm.ki.court.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве и области произошло еще несколько "громких ограблений". Вначале в Печерском районе "обчистили" нардепа Александру Кужель — она лишилась дорогостоящего смартфона.

Спустя несколько дней правоохранители сообщили о вторжении в дом родителей заместителя генпрокурора Украины Евгения Енина. Злоумышленники украли драгоценности и деньги.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Деминска Лисниченко
Деминска Лисниченко
Просто супер, дай боже чтоб всех судей обнесли в Украине.
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