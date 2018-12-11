Вынесли доллары и вещи: в Киеве обокрали дом судьи

В Киеве грабители совершили налет на квартиру судьи Административного Аппеляционного суда. Злоумышленники взломали сейф и вынесли около $2000.
Также были похищены личные вещи, пишет УНН со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах. Сообщение о преступлении поступило около 5 утра 10 декабря.
"Неизвестные попали в дом путем взлома замков входной двери. Начато досудебное расследование по ч.3 ст.185 УК Украины (кража)", — уточнил источник.
Иллюстрация
apladm.ki.court.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве и области произошло еще несколько "громких ограблений". Вначале в Печерском районе "обчистили" нардепа Александру Кужель — она лишилась дорогостоящего смартфона.
Спустя несколько дней правоохранители сообщили о вторжении в дом родителей заместителя генпрокурора Украины Евгения Енина. Злоумышленники украли драгоценности и деньги.
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