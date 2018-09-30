В Киеве напали на приемную известного нардепа: подробности и фото

В Киеве в ночь на 30 сентября неизвестные совершили нападение на общественную приемную внефракционного народного депутата Украины, лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого.
Об этом сообщается на Facebook-странице общественной приемной Билецкого. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.
"Неизвестные около двух часов ночи залили краской окно офиса и забросили внутрь помещения молоток, который разбил окно. Кроме того, возле места преступления была найдена пиротехника, которую, вероятно, молодчики пытались использовать для поджога помещения", - говорится в сообщении.
facebook.com/pryjmalnja.biletskogo
facebook.com/pryjmalnja.biletskogo
facebook.com/pryjmalnja.biletskogo
Андрей Билецкий
facebook.com/pryjmalnja.biletskogo
У Билецкого расценили такие действия как "месть за активную деятельность "Национального корпуса" и обвинили власти в бездействии.
В приемной также заверили, что "никакие нелепые попытки запугивания не смогут остановить деятельности националистов".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве напали на приемную нардепа Виктора Чумака.
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.