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В Киеве напали на приемную известного нардепа: подробности и фото

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В Киеве в ночь на 30 сентября неизвестные совершили нападение на общественную приемную внефракционного народного депутата Украины, лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого.

Об этом сообщается на Facebook-странице общественной приемной Билецкого. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

"Неизвестные около двух часов ночи залили краской окно офиса и забросили внутрь помещения молоток, который разбил окно. Кроме того, возле места преступления была найдена пиротехника, которую, вероятно, молодчики пытались использовать для поджога помещения", - говорится в сообщении.

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В Киеве напали на приемную известного нардепа: подробности и фото

facebook.com/pryjmalnja.biletskogo

В Киеве напали на приемную известного нардепа: подробности и фото

facebook.com/pryjmalnja.biletskogo

В Киеве напали на приемную известного нардепа: подробности и фото

facebook.com/pryjmalnja.biletskogo

Андрей Билецкий

Андрей Билецкий

facebook.com/pryjmalnja.biletskogo

У Билецкого расценили такие действия как "месть за активную деятельность "Национального корпуса" и обвинили власти в бездействии.

В приемной также заверили, что "никакие нелепые попытки запугивания не смогут остановить деятельности националистов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве напали на приемную нардепа Виктора Чумака.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Андрей Билецкий
Место
УкраинаКиев
Объект
криминал
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Solomko Oless
Solomko Oless
Однозначно це - прояв передвиборчої "активності" недобитків бандюковича і "п'ятої колони". Причому чим ближче до виборів, тим вище буде їхня активність. Тому вже зараз їх треба карати за законами воєнного часу, аж до розстрілу на місці, якщо бандит, диверсант, кремлівський посіпака чинить супротив представникам влади зі зброєю в руках!!!
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