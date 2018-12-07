В Киеве на взятке задержан ректор университета: первые детали

В Киеве руководство одного из университетов вымогало у иностранных студентов взятку за неотчисление и возвращение видов на жительство в Украине.

Как говорится на странице СБУ в Facebook, к преступлению причастны ректор, проректор по научной работе и главный бухгалтер. Название университета не разглашается, но известно, что все три фигуранта являются женщинами.

"Стоимость таких "образовательных услуг" составляла $3000. Кроме этого, досудебное следствие установило, что с 2016 года злоумышленницы настроили механизм легализации иностранцев путем рассылки им приглашений на обучение без законной процедуры", — говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Иллюстрация Укринформ

Женщин задержали на рабочем месте после получения заключительной части взятки от иностранца в размере $1000. Правоохранители изъяли виды на жительство, паспорта иностранцев, "черную" бухгалтерию и $20 000.

Новость обновляется

Как писал OBOZREVATEL, одним из самых известных ректоров-взяточников Киева является Владимир Харченко, экс-временно исполняющего обязанности главы Национального авиационного университета.

В 2016 году во время обысков в его квартире обнаружили деньги в разной валюте суммой более чем 4,5 миллиона гривен и десять банковских карточек.