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/Криминал

В Киеве на взятке задержан ректор университета: первые детали

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В Киеве руководство одного из университетов вымогало у иностранных студентов взятку за неотчисление и возвращение видов на жительство в Украине.

Как говорится на странице СБУ в Facebook, к преступлению причастны ректор, проректор по научной работе и главный бухгалтер. Название университета не разглашается, но известно, что все три фигуранта являются женщинами.

"Стоимость таких "образовательных услуг" составляла $3000. Кроме этого, досудебное следствие установило, что с 2016 года злоумышленницы настроили механизм легализации иностранцев путем рассылки им приглашений на обучение без законной процедуры", — говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

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Иллюстрация

Укринформ

Новости
Погорели на крупной взятке: ГПУ задержала чиновников за вымогательство

Женщин задержали на рабочем месте после получения заключительной части взятки от иностранца в размере $1000. Правоохранители изъяли виды на жительство, паспорта иностранцев, "черную" бухгалтерию и $20 000.

Новость обновляется

Как писал OBOZREVATEL, одним из самых известных ректоров-взяточников Киева является Владимир Харченко, экс-временно исполняющего обязанности главы Национального авиационного университета.

В 2016 году во время обысков в его квартире обнаружили деньги в разной валюте суммой более чем 4,5 миллиона гривен и десять банковских карточек.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
На бывшего зама главы ГФС Продана, на которого завели уголовное дело, не хватило браслета. Интересно, столбов на коррупционеров хватает, а браслетов - нет.
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