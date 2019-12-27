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Вылетел на "встречку": в Киеве на мосту Патона пьяный протаранил 10 авто. Фото ДТП

3.2т
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В пятницу, 27 декабря, в Киеве на мосту Патона водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, которое привело к масштабной пробке.

Фото аварии появились на странице dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По предварительной информации, водитель Land Cruiser не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате лобового столкновения пострадало около 10 автомобилей.

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В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

Фото Владимира Марущака

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

Фото Владимира Марущака

Сообщается также о пострадавших, однако подробности пока неизвестны. На место аварии прибыли сразу несколько патрулей полиции и машин "скорой помощи".

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

Фото Владимира Марущака

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

Фото Владимира Марущака

По словам очевидца, водитель, который устроил ДТП, еле держался на ногах. Его задержал патруль полиции, "уложив лицом в землю".

В сети также сообщили номерной знак Land Cruiser виновника – АА2828ВС.

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

Фото Владимира Марущака

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

Фото Владимира Марущака

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

Фото Владимира Марущака

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона

На мосту Патона образовалась пробка

На мосту Патона образовалась пробка

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее движение по мосту Патона перекрыли из-за аварийного проседания покрытия.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
мост Патона ДТП
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Гоша Злой
Гоша Злой
ОБОЗ, каким образом российские макаки перманентно постятся на вашем сайте?
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Пердячии Хохол
Пердячии Хохол
Страна-алкоголик!На(в)усраине,пьют все!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
АТОШка, АТОШка, пойдем бухать неможко!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
-Тили тили! Трали вали! Мы уж литр щас вьeбали! Тарам-пам-пам.
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