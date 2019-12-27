Вылетел на "встречку": в Киеве на мосту Патона пьяный протаранил 10 авто. Фото ДТП

В пятницу, 27 декабря, в Киеве на мосту Патона водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, которое привело к масштабной пробке.
Фото аварии появились на странице dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
По предварительной информации, водитель Land Cruiser не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате лобового столкновения пострадало около 10 автомобилей.
В Киеве произошло ДТП на мосту Патона
Фото Владимира Марущака
В Киеве произошло ДТП на мосту Патона
Фото Владимира Марущака
Сообщается также о пострадавших, однако подробности пока неизвестны. На место аварии прибыли сразу несколько патрулей полиции и машин "скорой помощи".
В Киеве произошло ДТП на мосту Патона
Фото Владимира Марущака
В Киеве произошло ДТП на мосту Патона
Фото Владимира Марущака
По словам очевидца, водитель, который устроил ДТП, еле держался на ногах. Его задержал патруль полиции, "уложив лицом в землю".
В сети также сообщили номерной знак Land Cruiser виновника – АА2828ВС.
В Киеве произошло ДТП на мосту Патона
Фото Владимира Марущака
В Киеве произошло ДТП на мосту Патона
Фото Владимира Марущака
В Киеве произошло ДТП на мосту Патона
Фото Владимира Марущака
В Киеве произошло ДТП на мосту Патона
В Киеве произошло ДТП на мосту Патона
На мосту Патона образовалась пробка
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее движение по мосту Патона перекрыли из-за аварийного проседания покрытия.
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