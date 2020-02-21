В Киеве, на доме по улице Саксаганского, 43б, который является памятником архитектуры, заметили новую надстройку. Как оказалось, разрешений на ее возведение не выдавали.

Как написало издание "Хмарочос", жители дома пожаловались на соседей, которые начали достраивать квартиру на последнем этаже. В то же время те заявили, что имеют разрешение от управляющей компании Голосеевского района, но только на ремонт крыши над своей квартирой, без изменения конструкции сооружения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам жителей дома, на нем уже пошли трещины, а хозяйка квартиры №17 на последнем этаже Ольга Сыровацкая снесла оригинальные деревянные перекрытия, изменила разведения горячей воды на чердаке и начала строительные работы на крыше.

В Киеве на архитектурном памятнике заметили неуклюжую надстройку Информатор

Как журналистам стало известно из предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА, в Сыровацкой нет никаких разрешений на возведение надстройки на памятнике архитектуры, от нее не получали на согласование никакой проектной документации, и охранный договор тоже не заключался.

А в Департаменте архитектурно-строительного контроля КГГА журналистам также рассказали, что владелица сообщала только о "реконструкции квартиры №17 в пределах геометрических размеров и без изменения внешней конфигурации". Поэтому департаментом было начато соответствующую проверку.

В Киеве на архитектурном памятнике заметили неуклюжую надстройку Информатор

В Киеве на архитектурном памятнике заметили неуклюжую надстройку Информатор

В Киеве на архитектурном памятнике заметили неуклюжую надстройку Информатор

В Киеве на архитектурном памятнике заметили неуклюжую надстройку Информатор

В Киеве на архитектурном памятнике заметили неуклюжую надстройку Информатор

Информация о надстройке на архитектурном памятнике в Киеве Хмарочос

Информация о надстройке на архитектурном памятнике в Киеве Хмарочос

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева, на улице Саксаганского, заметили очередной огромный "царь-балкон". Фото пристройки вызвало настоящий ажиотаж в сети.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся