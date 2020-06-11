Бил ногами: в Киеве отдали под суд истязавшего 4-летнюю девочку мужчину

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении 41-летнего мужчины, который жестоко избил 4-летнюю девочку.

Преступление произошло во время семейной ссоры, сообщила на странице в Facebook пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый умышленно нанес дочери своей сожительницы многочисленные удары ногами по различным частям тела. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения.

Подозреваемому грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Обвинительный акт по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК направлено в Соломенский районный суд столицы.

Иллюстрация LiveJournal

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Оболонской набережной 10-летнюю девочку во время игры засыпало песком. Ребенок, который провел под завалами около двух минут, остался жив.

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