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/Криминал

В Киеве произошел масштабный пожар: момент попал на видео

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В Киеве возле остановки общественного транспорта произошел масштабный пожар: горели МАФы по продаже цветов и парикмахерская.

Инцидент случился утром 25 октября на проспекте Голосеевский, 106, сообщили OBOZREVATEL очевидцы.

Огонь вспыхнул в киоске по продаже цветов, после чего перекинулся на парикмахерскую.

"Спасатели прибыли на место через 7-10 минут. Пламя потушили. Предварительно, пострадавших нет, хотя скорая также была на месте", - рассказал нашим журналистам очевидец Владимир Мойсеенко.

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В Киеве произошел масштабный пожар: момент попал на видео

Владимир Мойсеенко

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Одна из версий - поджог. Продавцы с соседнего рынка видели, как неизвестный мужчина что-то бросил, и после этого один из киосков начал гореть.

В Киеве произошел масштабный пожар: момент попал на видео

Пожар в Киеве

Гугл. Карты

В Киеве произошел масштабный пожар: момент попал на видео

Пожар в Киеве

Владимир Мойсеенко

В Киеве произошел масштабный пожар: момент попал на видео

Пожар в Киеве

Владимир Мойсеенко

В Киеве произошел масштабный пожар: момент попал на видео

Пожар в Киеве

Владимир Мойсеенко

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на бульваре Леси Украинки в Киеве неуправляемый КамАЗ протаранил 19 автомобилей.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объекты
криминалпожар
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