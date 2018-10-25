В Киеве произошел масштабный пожар: момент попал на видео

В Киеве возле остановки общественного транспорта произошел масштабный пожар: горели МАФы по продаже цветов и парикмахерская.
Инцидент случился утром 25 октября на проспекте Голосеевский, 106, сообщили OBOZREVATEL очевидцы.
Огонь вспыхнул в киоске по продаже цветов, после чего перекинулся на парикмахерскую.
"Спасатели прибыли на место через 7-10 минут. Пламя потушили. Предварительно, пострадавших нет, хотя скорая также была на месте", - рассказал нашим журналистам очевидец Владимир Мойсеенко.
Владимир Мойсеенко
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Одна из версий - поджог. Продавцы с соседнего рынка видели, как неизвестный мужчина что-то бросил, и после этого один из киосков начал гореть.
Пожар в Киеве
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Пожар в Киеве
Владимир Мойсеенко
Пожар в Киеве
Владимир Мойсеенко
Пожар в Киеве
Владимир Мойсеенко
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