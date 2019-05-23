В Киеве малыши выпали из окон высоток: что известно

В Дарницком районе Киева двое маленьких детей выпали из окон высотных зданий и чудом остались живы.

Как сообщили OBOZREVATEL медики, 22 мая с балкона третьего этажа на ул. Бориса Гмыри, 5 а выпал 2-летний мальчик.

Малыш получил серьезные травмы и был доставлен в детскую специализированную больницу "Охматдет".

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Вечером того же дня со второго этажа высотки по ул. Ревуцкого, 34 а упала годовалая девочка. Как стало известно, малышка оперлась на москитную сетку.

Пострадавшая получила травмы и также была доставлена в "Охматдет".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области в пруду утонули малолетние брат и сестра. По словам местных жителей, один ребенок упал в воду, а второй пытался его спасти.

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