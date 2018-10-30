В Киеве с битами и ножом напали на депутата: что известно

В Соломенском районе Киева 29 октября произошло нападение на депутата Киеврады (фракция ВО "Свобода") Владимира Назаренко.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, это случилось на проспекте Победы около 23:30.

Двое неизвестных поджидали Назаренко возле его дома. С дубинками в руках они бросились к депутату - тот начал убегать. Мужчины догнали свободовца и нанесли несколько ударов дубинками.

Владимир Назаренко Фото: ВГО "Сокіл" Сумщина

Правоохранителям Владимир Назаренко заявил, что помимо бит у одного из преследователей в руках был нож, а у другого - пистолет.

"Трудно поверить, что и нож, и пистолет, и дубинки одновременно. Тем более, что преследование заняло всего 30 секунд. Может, у страха глаза велики. Может Назаренко выгодно, чтобы все считали, будто его хотели убить", - рассказал источник.

Депутата отвезли в больницу скорой медицинской помощи на ул. Братиславской - в отделение политравмы. Предварительный вердикт медиков - ушибы и острая реакция на стресс.

Отметим, что 28 октября на киевской АЗС Glusсo националисты помешали женщине оплатить топливо на заправке. В автомобиле в это время находился ребенок-инвалид.

По словам активистов, АЗС связана с Виктором Медведчукомпокупательница "спонсирует российский бизнес". Произошла словесная перепалка, видео которой на своей странице в Facebook обнародовал Сергей Коптелов.

"Националисты во главе с депутатом-свободовцем Киеврады Владимиром Назаренко блокировали автомобиль женщины на одной из заправок Glusko. Не давали оплатить бензин, обклеили всю машину агитационными наклейками и спрашивали: "Вы были на фронте?" - уточнил Коптелов в комментарии к ролику.

Инцидент с женщиной вызвал гневную реакцию пользователей соцсетей.

Отметим, что Назаренко также выкладывал фото и видео с акции на заправке, его считают одним из организаторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ежедневно происходят кражи, грабежи и разбойные нападения.