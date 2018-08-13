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В Киеве авто влетело в толпу пешеходов: появились фото и видео

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В Деснянском районе Киева 13 августа столкнулись автомобили "Волга" и "Лада". От удара одно авто вылетело на тротуар прямо на людей.

Авария произошла на пересечении улиц Бальзака и Цветаевой. Пятеро людей, среди которых 6-летний ребенок, получили травмы и госпитализированы в больницы, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца материала).

Правоохранители отметили, что все пострадавшие ехали в автомобилях, а информация о потерпевших пешеходах к ним не поступала.

Место происшествия на карте

"Волгу" понесло на тротуар в толпу людей, потом она перевернулась", ― рассказали о произошедшем очевидцы.

Место ДТП

Фото: Сергей Онищенко

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Место аварии

Facebook dtp.kiev.ua

Место аварии

Facebook dtp.kiev.ua

Напомним, что похожее ДТП произошло в Киеве в июле. Тогда у станции метро "Дорогожичи" столкнулись две машины, и одну из них отбросило на тротуар, где стояли люди. Эта авария унесла жизнь одного пешехода.

Как писал OBOZREVATEL, один из водителей-участников этого ДТП поехал на красный сигнал светофора. Погибшего мужчину, который стоял поблизости перехода, снесло автомобилем.

Смотрите видео по теме

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Tinin Alex
Tinin Alex
Рука Кремля она такая - достаёт хохлов везде))) Волга - Лада. Активисты или смертники из списка Бабченко полюбому были за рулём или на обочине..... Порохоботам не уйти от правосудия
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Ткачук Людмила
Ткачук Людмила
Интересно после победы над Германией что создала параша в автомобилестроение??? Ладу Колина???
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Ткачук Людмила, Запорожец.
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Ткачук Людмила
Ткачук Людмила
российйский автопром это просто нечто... едет куда хочет ...
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