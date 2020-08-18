После приговора убийца ребенка спокойно живет в Глевахе. В деле о смертельном ДТП – новый поворот

Киевский апелляционный суд в июле вынес окончательный вердикт по делу о смертельном ДТП, в котором погибла 13-летняя Аня Шевчук. Убийца девочки должен провести за решеткой восемь лет, но в данный момент он спокойно живет дома в Глевахе. Более того, уже подал ходатайство о применении амнистии – что и подтвердил в разговоре с журналистами OBOZREVATEL.

Подробнее о резонансном деле – в нашем материале.

От аварии до приговора – три года ада

Трагедия произошла 22 июня 2017 года. Сестры Аня и Алена Шевчук подходили к дому в с.Тарасовка Киево-Святошинского района, когда на перекрестке младшую сбил легковой автомобиль. От удара 13-летнюю Аню вместе с велосипедом отбросило на несколько метров.

"Я подбежала к Ане и начала проверять пульс, она истекала кровью... Водитель остановился в 50-80 метрах", – со слезами вспоминала старшая сестра.

Аня Шевчук погибла в 13 лет. Фото из личного архива семьи Шевчук

За рулем автомобиля находился 47-летний Станислав Сторожик. По словам родственников, водитель даже не подошел к сбитому ребенку и с самого начала вел себя вызывающе: кричал на людей и даже набросился на мать школьницы. Тогда Людмила Шевчук пообещала, что он обязательно ответит за убийство ее ребенка.

"Когда мой мертвый ребенок лежал на дороге, а Сторожик сидел и смеялся мне в лицо, я ему пообещала, что обязательно добьюсь наказания", – рассказала она OBOZREVATEL.

На поиск справедливости у родителей и сестры Ани Шевчук ушло целых три года. 2 июля 2020 года Апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Святослав Сторожик должен был отправиться отбывать наказание, однако что-то пошло не так.

После убийства – на свободу

Забили тревогу родные Ани Шевчук и соседи преступника. Людмила Шевчук рассказала, что человек, приговоренный к 8 годам лишения свободы, вот уже почти полтора месяца спокойно живет у себя дома в поселке Глеваха Киевской области. Эту информацию OBOZREVATEL подтвердили и местные жители.

Весь день мы пытались выяснить у правоохранителей, где именно находится осужденный Сторожик, однако это не удалось. А вот связаться с ним лично – да.

Святослав Сторожик за время досудебного следствия провел 31 день день в СИЗО

В разговоре с журналистом OBOZREVATEL Святослав Сторожик подтвердил, что находится дома и то, что он собирается "попасть под амнистию".

На сентябрь этого года уже назначено судебное заседание по ходатайству Сторожика.

Дело в том, что Закон Украины об амнистии, принятый в 2016 году, дает возможность "избавиться" от наказания осужденным по определенным статьям Уголовного кодекса. Как рассказала адвокат семьи Шевчук Анна Чернецкая, это относится и к Святославу Сторожику.

Сам же осужденный преступник в разговоре с OBOZREVATEL заявил: "Даже если моя голова будет лежать на плахе, я свою вину не признаю. Все алчные уб**дки будут наказаны, в том числе и из судов", – заявил он.

После лишения прав попал в новое ДТП?

Сейчас родители, потерявшие дочь, шокированы происходящим.

"Скажите, что же это происходит? Сколько наших сил ушло, чтобы выдержать три года ада, но добиться справедливости! И что теперь? Уже был вынесен приговор, но полтора месяца убийца находится на свободе. А о том, что его амнистируют, невыносимо больно даже думать!", – поделилась Людмила Шевчук.

Также она переживает, что жертвой водителя может стать и другой ребенок. Ее опасения, возможно, небезосновательны.

Источники OBOZREVATEL утверждают, что 7 июля (через пять дней после решения Киевского апелляционного суда) "фигурант" попал в еще одно ДТП, а защищает его якобы тот же адвокат, что и в деле о гибели Ани Шевчук.

Новое ДТП произошло через пять дней после судебного заседания. Скриншот из Единого реестра судебных решений

Однако в приговоре, вынесенном в 2019 году Киево-Святошинским районным судом Киевской области, четко говорится: назначить наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года. Ездил ли водитель без прав или у него они каким-то чудесным образом остались – нам неизвестно.

На сайте "Судова влада" действительно есть информация о том, что Станислав Сторожик попал в ДТП. Сам же он категорически отрицает этот факт.

Информация о ДТП

Но и это еще не все.

Продолжение следует...

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