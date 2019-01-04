Убийство сотрудника госохраны в Киеве: полицейские раскрыли новые подробности

Правоохранители опросили очевидцев убийства 26-летнего сотрудника Службы государственной охраны, которое произошло 2 января на территории ЖК "Французский квартал" в Киеве.

Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе столичного ГУ Национальной полиции. Отмечается, что досудебное расследование дела продолжается.

Причастный к убийству гражданин 1982 года рождения был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (умышленное убийство).

Место инцидента Google Maps

"В настоящее время в Печерском районном суде г. Киева решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Также во время проведения следственных действий получены видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели и очевидцев данного происшествия", - сказано в сообщении.

Место инцидента Информатор

Напомним, на улице Саперное поле в Киеве произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников потерял сознание и умер на месте.

Очевидцы рассказали, что у жертвы состоялся "дорожный" конфликт с неизвестным, который выгуливал двух собак - они не смогли ''поделить'' приоритетность движения.

В сети появилось фото подозреваемого, он был одет в спортивный костюм и пуховик.

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В совершении преступления подозревается боксер Петр Очеретяный. Он лично пришел вместе с адвокатом в Печерское управление полиции.

Как писал OBOZREVATEL, погибшим в ходе перепалки оказался военнослужащий Управления государственной охраны Василий Х.

Момент его жестокого убийства в центре Киева попал на видео.