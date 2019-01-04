Убийство сотрудника госохраны в Киеве: полицейские раскрыли новые подробности

Правоохранители опросили очевидцев убийства 26-летнего сотрудника Службы государственной охраны, которое произошло 2 января на территории ЖК "Французский квартал" в Киеве.
Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе столичного ГУ Национальной полиции. Отмечается, что досудебное расследование дела продолжается.
Причастный к убийству гражданин 1982 года рождения был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (умышленное убийство).
Место инцидента
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"В настоящее время в Печерском районном суде г. Киева решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Также во время проведения следственных действий получены видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели и очевидцев данного происшествия", - сказано в сообщении.
Место инцидента
Информатор
Напомним, на улице Саперное поле в Киеве произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников потерял сознание и умер на месте.
Очевидцы рассказали, что у жертвы состоялся "дорожный" конфликт с неизвестным, который выгуливал двух собак - они не смогли ''поделить'' приоритетность движения.
В сети появилось фото подозреваемого, он был одет в спортивный костюм и пуховик.
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В совершении преступления подозревается боксер Петр Очеретяный. Он лично пришел вместе с адвокатом в Печерское управление полиции.
Как писал OBOZREVATEL, погибшим в ходе перепалки оказался военнослужащий Управления государственной охраны Василий Х.
Момент его жестокого убийства в центре Киева попал на видео.
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