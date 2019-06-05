Убийство ребенка под Киевом: полиция рассекретила данные об оружии

5-летний Кирилл Тлявов, в убийстве которого подозревают двух полицейских из Переяслав-Хмельницкого, был ранен из мелкокалиберной винтовки.

При этом само оружие на месте преступления найдено не было, пишут comments.ua.

"Предварительно выстрел выполнялся из мелкокалиберной винтовки. Не из пистолета. На момент передачи дела в ГБР, винтовки не было", – сообщил и. о. начальника полиции Киевщины Андрей Небетов.

Согласно с сообщением на сайте Переяслав-Хмельницкого совета, прощание с Кирюшей пройдет 5 июня в 12 часов. Церемония пройдет по месту жительства семьи, а похоронят мальчика на кладбище микрорайона Трубайловка.

Погибший Переяслав-Хмельницкий совет

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 4 июня Голосеевский районный суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Они свою вину отрицают.

Врачи боролись за жизнь 5-летнего Кирилла с 31 мая. В этот день во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

Вместе с правоохранителями на месте стрельбы якобы находились сын одного из них со своим другом. По словам адвоката семьи погибшего, оружие, из которого был совершен выстрел, могло находиться в руках 14-летнего сына подозреваемого Владимира Петровца.

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