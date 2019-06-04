Убийство ребенка под Киевом: Князев уволил главу Нацполиции области

Глава Нацполиции Сергей Князев уволил начальника ГУ полиции Киевщины Дмитрия Ценова, который подал в отставку после убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Об этом 4 июня в комментарии УНН заявил спикер Нацполиции Николай Жукович. По его словам, Ценов уже попрощался с коллективом.

"Насколько я понял, он был уволен еще ночью", – отметил спикер.

Дмитрий Ценов

Вместо Ценова и. о. начальника ГУ Нацполиции Киевской области будет назначен Андрей Небитов.

Как известно, подозреваемыми в убийстве стали два сотрудника правоохранительных органов. Они в нетрезвом состоянии стреляли по банкам, пуля попала в голову ребенка.

Как писал OBOZREVATEL, 5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.

Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались" с оружием.

Глава Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отстранении от занимаемой должности и попросил отправить его в зону проведения ООС.

Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Они свою вину отрицают.

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