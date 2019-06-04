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/Криминал

Убийство ребенка под Киевом: Князев уволил главу Нацполиции области

1.2тЧитать материал на украинском

Глава Нацполиции Сергей Князев уволил начальника ГУ полиции Киевщины Дмитрия Ценова, который подал в отставку после убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Об этом 4 июня в комментарии УНН заявил спикер Нацполиции Николай Жукович. По его словам, Ценов уже попрощался с коллективом.

"Насколько я понял, он был уволен еще ночью", – отметил спикер.

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Дмитрий Ценов

Дмитрий Ценов

Вместо Ценова и. о. начальника ГУ Нацполиции Киевской области будет назначен Андрей Небитов.

Как известно, подозреваемыми в убийстве стали два сотрудника правоохранительных органов. Они в нетрезвом состоянии стреляли по банкам, пуля попала в голову ребенка.

Как писал OBOZREVATEL, 5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.

Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались" с оружием.

Глава Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отстранении от занимаемой должности и попросил отправить его в зону проведения ООС.

Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Они свою вину отрицают.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Сергей Князев
Место
Украина
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Иванова Оксана
Иванова Оксана
Огромнoe спаси6o вcем тeм, ктo пoкaзал мнe прeкраcный сaйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁8w39dz9 Простo пpойдя oпрос пoлyчила пoчти пoлугодoвую заpплaтy)) Пользуйтecь, пoка eщe еcть вoзможноcть=)
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Смирнова Надежда
Смирнова Надежда
Cпаcи6o всeм тем, ктo покaзaл мнe пpeкрacный сaйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁d89ksn Пpocто прoйдя опpоc полyчилa пoчти полугoдoвyю зaрплатy)) Пользyйтecь, пoка еще eсть возмoжность=)
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