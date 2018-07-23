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Убийство Ноздровской: всплыли новые детали о резонансном преступлении

2.6тЧитать новость на украинском

Юрию Россошанскому, который фигурирует в деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, ужесточили подозрение. В случае доказательства его вины ему грозит пожизненное заключение.

Поводом для этого стало проведение судмедэкспертизы, которая указала на множественные ножевые ранения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области. Теперь преступление квалифицируется как убийство с особой жесткостью.

Погибшая Ирина Ноздровская

Новости
Подозреваемому в ДТП с сестрой Ноздровской сообщили о новом подозрении

Напомним, что тело Ирины Ноздровской нашли в январе 2018 года в реке Козка возле с. Демидов, что под Киевом. Подозреваемым в убийстве правозащитницы является Россошанский Юрий Викторович, отец Дмитрия Россошанского ― водителя, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской ― Светлану Сапатинскую.

Как писал OBOZREVATEL, подозреваемый не отрицал свою причастность к убийству Ноздровской.

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Тема
Убийство Ирины Ноздровской
Персона
Ирина Ноздровская
Место
УкраинаКиев
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