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Убийство 5-летнего Кирилла под Киевом: суд вынес для подозреваемого полицейского новое решение

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Киевский апелляционный суд (КАС) оставил под арестом полицейского, которого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Подозреваемый Иван Приходько хотел обжаловать меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток (до 30 июля), сообщили на странице КАС в Facebook.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление Голосеевского районного суда Киева от 4 июня оставили без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения", – уточнили в суде.

Иван Приходько

Иван Приходько

strana.ua

Ивана Приходько подозревают по статьям за хулиганство и умышленное убийство ребенка. Напомним, что кроме него, подозревается еще один правоохранитель, Владимир Петровец.

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Кирюша с мамой

Кирюша с мамой

Facebook Татьяны Тлявовой

Мужчины развлекались стрельбой по банкам на улице. По версии следствия, пуля попала в ребенка. Мальчик находился в коме, ему пришлось удалять большую часть черепа, однако сохранить ему жизнь не удалось.

Как писал OBOZREVATEL, врачи боролись за жизнь 5-летнего Кирилла с 31 мая. В этот день во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

Позже выяснилось, что они были пьяными. Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми. После этого они признались, что стрелял по банкам. Кто именно выпустил пулю, ставшую для ребенка смертельной, следствие не установило. Также по состоянию на 1 июля не было найдено оружие.

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Тема
Убийство полицией ребенка под Киевом
Место
Украина
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