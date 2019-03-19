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/Криминал

Терпение лопнуло: в Киеве мужчина семь лет насиловал племянницу

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20-летняя девушка обратилась в полицию за помощью. Она утверждает, что родной дядя на протяжении многих лет вступал с ней в половые отношения.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, первый раз он принудил племянницу, когда той было всего 13 лет. Все эти годы мужчина настойчиво "поддерживал связь" с девочкой.

Насильниками и растлителями иногда оказываются родные люди

Насильниками и растлителями иногда оказываются родные люди

"Ситуация, конечно, кошмарная. Также есть вопросы к другим родственникам пострадавшей", — сообщил источник.

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Отметим, что девушка проживает в одной квартире с мамой, тетей и дядей, который и растлевал ребенка. Мучителю сейчас 48 лет, он уроженец Молдовы.

Правоохранители занимаются расследованием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в одном из сел Украины 14-летний подросток изнасиловал 6-классника, снимая преступление на камеру телефона. В марте в Житомире 59-летний мужчина надругался над 7-летней девочкой, а в Здолбунове ранее судимый за половые преступления злоумышленник напал на 11-летнюю девочку — помощь подоспела вовремя, ребенок не пострадал.

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Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
изнасилованиепедофилыребенок
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