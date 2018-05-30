УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

"Сволочь и мерзавец": друг Бабченко сказал, кто знал об "убийстве"

14.2тЧитать новость на украинском

Жена российского журналиста Аркадия Бабченко, на которого готовилось покушение, знала о том, что "убийство" ее мужа было инсценировано, но не призналась даже близким.

Об этом заявил журналист и друг Бабченко Юрий Мацарский, пишет "Гордон".

Аркадий Бабченко и Юрий Мацарский

Юрий Мацарский / Facebook

"Я из-за этой сволочи поседел во второй раз. Как выяснилось, жена Бабченко знала, что его смерть была инсценировкой. Это та, кого мы до четырех утра утешали, кто пил валерьянку. То есть жена Бабченко сидела рядом с фейковым пятном крови на полу, все знала и держалась, чтобы ничего нам не рассказать. Более того, она еще и нас пыталась утешать. В итоге она так и не созналась, что была в курсе и просто не могла открыться даже ближайшим друзьям, чтобы не нарушить ход спецоперации. Надеюсь, в ближайшие часы я доберусь до этого мерзавца", – заявил Мацарский.

Напомним, Бабченко попросил прощения у жены во время брифинга СБУ.

Новости
"Хоронили Бабченко, порвали два Фейсбука": в сети обрадовались первому посту журналиста после "воскрешения"

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

Вечером 30 мая СБУ заявили об успешно проведенной спецоперации и о том, что Бабченко жив.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
10
Смешно
14
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги