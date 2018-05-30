"Сволочь и мерзавец": друг Бабченко сказал, кто знал об "убийстве"

Жена российского журналиста Аркадия Бабченко, на которого готовилось покушение, знала о том, что "убийство" ее мужа было инсценировано, но не призналась даже близким.

Об этом заявил журналист и друг Бабченко Юрий Мацарский, пишет "Гордон".

Аркадий Бабченко и Юрий Мацарский Юрий Мацарский / Facebook

"Я из-за этой сволочи поседел во второй раз. Как выяснилось, жена Бабченко знала, что его смерть была инсценировкой. Это та, кого мы до четырех утра утешали, кто пил валерьянку. То есть жена Бабченко сидела рядом с фейковым пятном крови на полу, все знала и держалась, чтобы ничего нам не рассказать. Более того, она еще и нас пыталась утешать. В итоге она так и не созналась, что была в курсе и просто не могла открыться даже ближайшим друзьям, чтобы не нарушить ход спецоперации. Надеюсь, в ближайшие часы я доберусь до этого мерзавца", – заявил Мацарский.

Напомним, Бабченко попросил прощения у жены во время брифинга СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

Вечером 30 мая СБУ заявили об успешно проведенной спецоперации и о том, что Бабченко жив.