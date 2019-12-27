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27 декабря • обновлено в 15:53
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/ Криминал

Суд продлил арест "Пуме": первые детали

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Печерский суд Киева продлил арест ветерану войны на Донбассе Инне Грищенко ("Пуме"), подозреваемой в покушении на жизнь бизнесмена с Ивано-Франковской области, до 24 февраля 2020 года.

Соответствующее решение было принято на заседании 27 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Грищенко Инны удовлетворить. Продлить срок содержания до 24 февраля 2020 года", – заявил судья.

Суд продлил арест "Пуме"

Суд продлил арест "Пуме"

hromadske

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве сотрудники МВД пришли с обысками к известному экс-добровольцу "Правого сектора" Грищенко ("Пуме") и ее мужу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко ("Буче").

  • Печерский районный суд Киева 6 ноября принял решение по "Пуме". Ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

  • Перед этим в Ивано-Франковске был арестован муж "Пумы". Его обвинили в покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

  • 28 ноября Киевский апелляционный суд оставил под стражей "Пуму", подозреваемую в причастности к покушению на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области.

  • Правоохранители задержали организатора покушения на бизнесмена Михаила Чекурака, по делу о котором были задержаны АТОвци.

  • Также в начале ноября 2019 года появилась информация о том, что "Пума" и "Буча" могут быть причастны к убийству Павла Шеремета.

  • 12 декабря на брифинге глава Национальной полиции Евгений Коваль официально заявил, что супруги Грищенко косвенно причастно к убийству журналиста.

  • Сама же "Пума" заявила, что не знала раньше других фигурантов дела об убийстве Шеремета.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Инна Грищенко (Пума)
Место
Украина Киев
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Какая же это пума, это просто дра-ная кошка !
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Вспомним недавний суд над ещё такой особой, с бешенным адвокатом. Боже храни Украину !
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