Суд арестовал пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена в Киеве
Суд отправил под стражу подозреваемых в похищении Сергея Ткаченко.
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения пятерым подозреваемым в похищении бизнесмена Сергея Ткаченко.
Их отправили под стражу без права внесения залога, сообщается на сайте Национальной полиции Киева.
"Сегодня Шевченковский районный суд города Киева избрал всем пяти подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – сказано в сообщении.
Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 июля похитили Сергея Ткаченко – одного из акционеров ООО "Севастопольский судоремонтный завод" Южный ", имущество которого находится на территории временно оккупированного Крыма.
Жена Ткаченко, похищенного из парикмахерской в Киеве, заявила об угрозах в свой адрес.
Правоохранители 15 июля освободили бизнесмена, а также задержали подозреваемых.
16 июля задержанным объявили о подозрении.