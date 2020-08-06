Смертельное ДТП в Киеве: мальчика, ставшего сиротой, выписали из больницы

В ДТП 12 июля погибла почти вся семья. Фото ГСЧС.

Единственного выжившего в смертельном ДПТ на Старообуховской трассе, в котором 12 июля погибла почти вся семья, выписали из больницы.

12-летний мальчик находится в удовлетворительном физическом состоянии, но в тяжелом психологическом, сообщили LB.ua сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Мальчика выписали из больницы около недели назад. Его физическое состояние, по словам родственников, удовлетворительное, а вот психологическое тяжелое", – отметили в ведомстве.

Сейчас ребенок находится с семьей своего дяди. Сбор средств в помощь семье прекращен.

В прокуратуре добавили, что продолжаются судебно-медицинская, трасологическая и наркологическая экспертизы подозреваемого. Их результаты будут известны через неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Старообуховской трассе 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Погибли четыре человека: муж с женой, а также девочка умерли почти сразу, мальчик – позже. Еще один 12-летний ребенок получил травмы.

Погибших похоронили 15 июля на Северном кладбище.

Подозреваемому в совершении ДТП Антону Желепе 14 июля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.