Смертельное ДТП в Киеве: в МВД показали фото жертв и единственного выжившего ребенка
ДТП с четырьмя погибшими в Киеве. ГУ ГосЧС Украины в Киевской области
В МВД показали фото четырех погибших в жутком ДТП в Киеве, а также выжившего мальчика.
Снимок на странице в Facebook опубликовал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. Святослав Цурканов 2006 года рождения, за жизнь которого борются врачи, – крайний справа.
Пострадавшая в аварии семья. Facebook / Артем Шевченко
"Из семьи Цуркановых живым остался один старший сын", – написал Шевченко. Он также отметил, что из-за дыр законодательства в Украине не наказывают тысячи пьяных водителей.
Добавим, в ДТП погибли супруги Алексей и Надежда (дата рождения последней – 29.12.79), их сын Владимир (09.07.10) и дочь Влада (08.11.16).
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Скриншот
Антон Желепа, вероятный виновник ДТП. Facebook / Артем Шевченко
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве, на Старообуховской трассе, 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП.
Погибли четыре человека: муж с женой, а также 4-летняя девочка умерли почти сразу, а 10-летний мальчик – в больнице.
За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи.
В сети появилось видео момента ДТП.
Там же опубликовали фото и инициалы подозреваемого в совершении 12 июля смертельного ДТП на Старообуховской трассе.
Вероятным виновником аварии оказался Антон Желепа, 1981 года рождения, уроженец России.
Выяснилось, что он ранее был судим за хулиганство, домашнее насилие и избиение человека.
Автомобиль Mercedes с госномером AI0999HB, за рулем которого был Желепа, зарегистрирован на жительницу Козина Киевской области Ольгу Никитину.
Через 20 минут после ДТП машина был подана в розыск как похищенная.
Желепе сообщили о подозрении. Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП и назвал его примером "халатности и безответственности некоторых водителей".