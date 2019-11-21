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21 ноября • обновлено в 16:40
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/ Криминал

Смерть жестоко избитого ветерана АТО в Киеве: дело получило продолжение

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Нападение на ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан") в Киеве 9 ноября переквалифицировали на умышленное убийство.

Двум мужчинам, которые жестоко избили военного и его жену в подъезде дома, изменили подозрение. Об этом написала пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook.

Ранее их действия были квалифицированы как покушение на умышленное убийство двух человек, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Но из-за того, что 20 ноября Панов умер в больнице от полученных телесных повреждений, действия подозреваемых дополнительно квалифицировали как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Ветеран АТО Игорь Панов

Ветеран АТО Игорь Панов

В четверг, 21 ноября, мужчинам в присутствии защитников сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении преступлений, предусмотренных п. 12. ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п 1,12, ч. 2 ст. 115 УК Украины. Им грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве 9 ноября в подъезде дома жестоко избили ветерана войны на Донбассе Игоря Панова (позывной "Хан") и его жену Оксану.

  • Пару нашли соседи на лестнице между этажами без сознания. У обоих были проломлены головы.

  • Полиция задержала подозреваемых в избиении ветерана АТО и его жены. Нападающими оказались мужчины 1989 и 1990 годов рождения. Один из них – сын женщины.

  • Оба подозреваемых были арестованы на два месяца.

  • А уже 20 ноября в Киеве Панов умер в больнице.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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фил филька
фил филька
путин лично отдал приказ пасынку замочить атошника, так?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
фил филька, два дурня замочили дурака АТОшника и куй с ними ...
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