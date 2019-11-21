Смерть жестоко избитого ветерана АТО в Киеве: дело получило продолжение

Нападение на ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан") в Киеве 9 ноября переквалифицировали на умышленное убийство.

Двум мужчинам, которые жестоко избили военного и его жену в подъезде дома, изменили подозрение. Об этом написала пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook.

Ранее их действия были квалифицированы как покушение на умышленное убийство двух человек, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Но из-за того, что 20 ноября Панов умер в больнице от полученных телесных повреждений, действия подозреваемых дополнительно квалифицировали как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Ветеран АТО Игорь Панов

В четверг, 21 ноября, мужчинам в присутствии защитников сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении преступлений, предусмотренных п. 12. ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п 1,12, ч. 2 ст. 115 УК Украины. Им грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве 9 ноября в подъезде дома жестоко избили ветерана войны на Донбассе Игоря Панова (позывной "Хан") и его жену Оксану.

Пару нашли соседи на лестнице между этажами без сознания. У обоих были проломлены головы.

Полиция задержала подозреваемых в избиении ветерана АТО и его жены. Нападающими оказались мужчины 1989 и 1990 годов рождения. Один из них – сын женщины.

Оба подозреваемых были арестованы на два месяца.

А уже 20 ноября в Киеве Панов умер в больнице.

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