Жестокое избиение "детей" в Киеве: появились новые подробности

В результате массовой драки на детской площадке на ул. Натальи Ужвий в Киеве, пострадали не дети, а двое мужчин.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе ювенальной превенции ГУНП в столице, пострадавшие взрослые были доставлены в больницу.

"Случай произошел в субботу, 14 июля. Информации о том, что были травмированы дети на данный момент у нас нет. На месте находятся сотрудники полиции, которые опрашивают местных жителей об инциденте", - сообщили в полиции.

Драка на детской площадке в Киеве Скриншот с видео

Из своих источников наши журналисты узнали, что одному из пострадавших - 34 года. В результате драки он получил перелом костей носа.

В момент происшествия мужчина предварительно был в состоянии алкогольного опьянения.

Место происшествия

Место происшествия

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по данным пользователей соцестей группа злоумышленников напала на несовершеннолетних, которые играли на детской площадке, и избила их. Нападавшие будто бы использовали камни и распылили газовый балончик "Терен-4м".