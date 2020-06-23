СБУ разоблачила в Киеве пророссийских провокаторов, призывавших к разделу Украины

В Киеве разоблачили группировку пророссийских провокаторов, которые призывали к разделу Украины и образованию в ряде ее регионов псевдореспублик вроде террористических "Л/ДНР".

Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины, уточнив, что один из злоумышленников имеет российский паспорт.

В частности, деятельность пропагандистской сети была направлена на съемку и распространение в интернете сепаратистских материалов. Кроме того, она способствовала разжиганию межнациональной розни.

Один из злоумышленников имеет российский паспорт Сайт СБУ

"Злоумышленники, в частности, агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Также установлено, что злоумышленники часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах. Инициированная СБУ экспертиза показала, что отснятые видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", – говорится в сообщении.

Записи о расчетах российских кураторов Сайт СБУ

Записи, изъятые в квартире одного из членов пророссийской группировки Сайт СБУ

Во время следственных действий по месту жительства и временного пребывания участников группы, действовавшей в интересах страны-агрессора, правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные спонсорами из РФ, носители информации и запрещенную литературу, а также памятные знаки Московского высшего военного командного училища.

По месту жительства злоумышленников были обнаружены большие суммы наличных средств Сайт СБУ

У пропагандистов нашли памятные награды Московского высшего военного командного училища Сайт СБУ

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили о подозрениях организатору группы и его сообщнику. Сейчас продолжаются следственные действия.

Кроме того, проверяется информация о возможной причастности отдельных российских политических сил и общественных организаций к финансированию антиукраинских пропагандистских акций.

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