Разгон ромов на Лысой горе в Киеве: появилось новое видео

В Киеве во время разгона лагеря на Лысой горе в ромов бросали камнями и атаковали их газовыми баллончиками.

Группа ромов, среди которых были женщины и маленькие дети, вынуждена была убегать от нападающих в масках и звала полицию. Соответствующее видео опубликовали на YouTube Lb.ua (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца материала).

На записи видно, как в зовущую правоохранителей женщину брызгает из баллончика молодой человек.

YouTube Lb.ua

YouTube Lb.ua

"Милиция, б*я?" ― ответил на крики женщины нападающий парень.

Также видно, как несколько мужчин по-очереди подходят к местам укрытия ромов и брызгают туда газом.

Как писал "Обозреватель", ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко сказал, что на Лысой горе был не разгон ромов, а субботник.