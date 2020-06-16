Против копов из Кагарлыка открыли новые производства: всплыли другие случаи насилия

Применение насилия со стороны правоохранителей в райотделе полиции Кагарлыка, которых подозревают в пытках и изнасиловании девушки, было там системной практикой.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил начальник специального департамента Офиса генпрокурора по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов.

По его словам, случаи насилия в полицейском участке в Кагарлыке были и ранее, в связи с чем уже внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Их фигурантами, в частности, являются те же Николай Кузив и Сергей Сулима. Сотрудник Офиса генпрокурора отметил, что эти дела были открыты уже после скандала с изнасилованием 26-летней девушки, в котором подозревают обоих копов.

"Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применения насилия. – Ред.) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников, и в целом в райотделе", – резюмировал Белоусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыцком отделении полиции, где произошло изнасилование и избиение женщины, были уволены 10 сотрудников.