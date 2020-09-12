Появились подробности аварии с грузовиком под Киевом, в которой погибли пять человек

Пассажиры, выжившие в масштабной аварии на трассе "Киев-Харьков", которая произошла 11 сентября и забрала жизни пятерых людей, находятся в больнице. Трое из них в крайне тяжелом состоянии.

Как пишет "ТСН", 11 пострадавших проходят лечение в Бориспольской многопрофильной больнице интенсивного лечения.

22-летняя Даша той ночью ехала из Киева в Кременчуг на день рождение отца. Не проехав и полсотни километров от столицы, маршрутка, в которой ехала девушка, попала в аварию. Когда Даша пришла в себя после операции, первое, что сказала: "Папа, прости меня, я купила тебе кроссовки на день рождения и где-то потеряла".

"В половину шестого утра позвонила и сказала: "Мам, я вообще хорошо себя чувствую. Врачи сказали, что самая легкая. Три шва наложили и я свободна". Я успокоилась. Думаю, слава богу. Но потом сделали КТ и оказалось, что гематома. Надо срочно оперировать, пока в сознании", – рассказала мать пострадавшей.

Еще трое травмированных до сих пор в крайне тяжелом состоянии. У них черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника.

В микроавтобусе Киев – Кременчуг находилось 18 пассажиров. Двое из них и еще двое пассажиров "десятки", которую также протаранил грузовик, погибли на месте. Среди них водитель маршрутки, который скончался в больнице.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, предварительно, водитель грузовика Mercedes заснул за рулем (у транспортного средства отсутствует тормозной путь).

Отметим, что 12 августа его поместили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога. Как отмечается в сообщении на сайте Главного управления Национальной полиции в Киевской области, что ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

По предварительным данным, водитель DAF FT95, который двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedes-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Как писал OBOZREVATEL, большинство пострадавших в масштабной аварии под Киевом находились в маршрутке Киев – Кременчуг. Люди возвращались с отдыха, о чем свидетельствуют бирки аэропорта на их вещах.

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