Закон не писан: раскрыта схема беспредельной застройки Киева

Из-за тотальной застройки Киев стремительно превращается в бетонное гетто. Очередным объектом притязаний бизнеса стал участок в Голосеевском районе. Здесь, в самом центре города, планируется втиснуть 115-метровую высотку. Расследование, которое провел OBOZREVATEL, показало, что заказчики явно поторопились со строительством и к их документам есть серьезные вопросы.

Подробнее - в нашей публикации.

Территория, где собираются втиснуть жилую "свечку", уже ограждена бетонным забором. Работает строительная техника. К слову, стройка вплотную примыкает к общеобразовательной школе №37.

Стройка на ул. Антоновича ограждена забором

Заказчик строительства - ООО "Пирит". В 2007 году компания получила право аренды на земельный участок по ул. Антоновича, 136-138 площадью 0,34 га на возведение офисного центра с подземным паркингом, детскими и спортивными площадками.

Решение о передаче земельного участка

Участок под застройку примыкает к школе

Двухходовая комбинация?

Договор о передаче земельного участка и строительстве офисного центра, государственная регистрация которого прошла в августе 2007 года, - сроком аренды 10 лет. Однако в 2017 году строительство так и не началось. По законодательству, если земля, которая была отведена под застройку, не используется на протяжении трех лет, договор аренды прекращается. Но в случае с "Пиритом", как видим, этого не произошло. И вот почему.

В 2013 году прокуратура Голосеевского района выявила, что участок на ул. Антоновича, 136-138 используется с нарушениями. Попросту говоря, вместо стройки на нем была обустроена... автомобильная стоянка.

Ее "организовало" некое ЧП "Титан парк сервис". После проверок прокуратуры представители "Пирит" тут же подали иск в Хозяйственный суд Киева. В тот же период ООО обращалось в прокуратуру, налоговую, милицию и др. по поводу нарушения прав компании.

Возникает вопрос, неужели с 2007 по 2013 год в компании не знали, что участок под застройку заняли посторонние? Тогда это говорит о недобросовестности землепользователя. За это тоже предусмотрена ответственность. Кроме того, открытым остается вопрос к чиновникам столичной администрации, в обязанность которых входит мониторинг, рациональное использование и охрана земель.

Расположение участка Данные публичной кадастровой карты в Украине

Кстати, стоянка на этом участке была еще в 2011 году, судя по Гугл. Картам.

Стоянка на ул. Антоновича - Гугл. Карты 2011 г.

Все это наталкивает на мысль, что между "Пиритом" и "Титан парк сервисом" был сговор. Заказчик использовал участок не по назначению, а когда это вскрылось, подал в суд на "нелегалов", тем самым сняв с себя ответственность по поводу нарушения условий использования земельного участка.

Отметим, что в 2014 году суд обязал "Титан парк сервис" убрать стоянку, однако на Гугл. Картах 2015 года мы видим, что она работает, как и прежде, т. е. правонарушения продолжались. При этом в Реестре судебных решений наши журналисты не увидели, чтобы представители "Титан парк сервис" были привлечены к ответственности.

Стоянка на Антоновича, 136-138 на Гугл. Картах 2015 г.

Маневры с документами

Несмотря на изложенные выше факты, в 2017 году на комиссии Киевсовета было принято решение о возобновлении ООО "Пирит" договора аренды.

Заказчику возобновили договор аренды. Реестр прав на недвижимое имущество

Отметим, что использование земли не по целевому назначению является правонарушением, за что законодательством предусмотрена ответственность.

Между тем 4 января 2018 года департамент градостроительства и архитектуры КГГА в очередной раз предоставил заказчику градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства - многофункционального комплекса.

На сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции указаны данные о строительстве "офисного центра".

Информация ГАСК

А теперь - новый поворот. Оказалось, что компания собралась строить уже не офисное, а жилое здание. Это следует из документов, которое ООО "Пирит" подало в Минрегионбуд. Документы обнародованы на сайте министерства 25 сентября 2018 г.

На ул. Антоновича вместо офисного теперь хотят построить жилое здание Документы, которые заказчик подал в Минрегионбуд

Подводя итоги. Нерешенный вопрос с целевым назначением участка, размытость касательно самого объекта строительства (многофункциональный комплекс, офисный центр или жилое здание) - грозит серьезными рисками для потенциальных инвесторов. Высотка на ул. Антоновича с вероятностью 99% может стать проблемным объектом, что в свою очередь даст госорганам возможность задействовать "рычаги влияния" в отношении застройщика. Это грозит несвоевременной сдачей объекта в эксплуатацию и заморозкой вложенных инвесторами средств. Но и это еще не все.

(Продолжение следует...)