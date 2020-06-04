В четверг, 4 июня, полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах.
Во время обыска были изъяты ружья, пистолеты, патроны, ножи, амуниция для личной защиты и "черновые" записи, сообщает пресс-служба МВД.
Обыски у участников перестрелки в Броварах
В обысках принимали участие сотрудники Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции, Броварского отдела полиции, Броварской местной прокуратуры с участием подразделения полиции особого назначения.
На данный момент продолжаются мероприятия для задержания всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах.
Обыски у участников перестрелки в Броварах
Обыски у участников перестрелки в Броварах
Обыски у участников перестрелки в Броварах
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Броварах Киевской области 29 мая группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе. Прибывшие на место полицейские устроили перестрелку с нападавшими.
Причиной стрельбы был конфликт между винницкими и броварскими предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя стрельбу между перевозчиками в Броварах, заявил, что это отголосок коррупции, который нужно "лечить".
Ранее суд избрал меру пресечения 20 фигурантам.
По словам правоохранителей, они установили личности около 40 подозреваемых. А замглавы министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что участие в стычках принимали более 60 "титушек".
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Перестрелка в Броварах" на OBOZREVATEL.