Покушение на Бабченко: СБУ обнародовала видео задержания заказчика "убийства"

Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания в Киеве организатора "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, по информации главы СБУ им оказался завербованный спецслужбам РФ украинец, экс-участник АТО.

По его словам, кодовое имя Г. предложил своему знакомому участнику антитеррористической операции на востоке Украины $30 000 и передал ему $15 000 за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

Позже СБУ заявили о планировавшихся в Украине 30 убийствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.