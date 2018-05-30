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Покушение на Бабченко: СБУ обнародовала видео задержания заказчика "убийства"

10.8тЧитать новость на украинском

Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания в Киеве организатора "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, по информации главы СБУ им оказался завербованный спецслужбам РФ украинец, экс-участник АТО.

По его словам, кодовое имя Г. предложил своему знакомому участнику антитеррористической операции на востоке Украины $30 000 и передал ему $15 000 за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

Позже СБУ заявили о планировавшихся в Украине 30 убийствах.

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Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
Объект
Служба безопасности Украины
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